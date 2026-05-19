俳優、脚本家、映画監督、司会者とマルチに活躍する佐藤二朗さん（57）が5月20日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】妻が好きすぎる遅咲き俳優、隙あらばのろけたい今やテレビで見ない日はないほど売れっ子になった佐藤さんですが、4年前の初出演では「唯一もらった賞はNG大賞」と自虐。しかし、2025年に公開された映画「爆弾」で演じた正体不明の中年男の怪演が話