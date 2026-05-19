国内のゴルフ界で、ブリヂストンの契約選手たちが圧倒的な強さを見せつけました！ 2026年5月15日～17日にかけて開催された国内女子ツアーおよび国内シニアツアーにおいて、ブリヂストンと契約を結ぶ桑木志帆選手と宮本勝昌選手が、同週末に揃って見事な優勝を果たしました。 タフなグリーンコンディションや混戦を跳ね返し、勝負どころでピンをデッドに狙い続けた両選手の劇的な週末の模様と、そ