米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32） 米2年債 4.044（-0.025） 米10年債4.585（-0.008） 米30年債5.124（+0.008） 期待インフレ率2.493（-0.022） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。本日の市場はイラン情勢を巡り上下動した。朝方は米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わった一方、ホワイトハウスは、イランの提案は実質的な内容