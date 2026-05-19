NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝104.38（+3.36+3.33%） トランプ米大統領が１９日にホワイトハウス地下のシチュエーションルーム（作戦司令室）で軍事行動などイランに対する選択肢を協議すると報道されているなか、再び緊迫感が高まっている。イランのタスニム通信の報道として米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案したと伝わったものの、米国がこの報道を否定するなど、米国とイランの交渉