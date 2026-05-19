ドル円、買い戻しが続くイラン情勢を巡って情報錯そう＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５９円台に一時買い戻されていたが、トランプ大統領が、明日予定されていたイランへの攻撃を中止したと発言したことで、１５８円台に戻す展開が見られた。 本日はイラン情勢を巡って情報が錯そうし、朝方は、米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わったことで戻り売りに押されていた。交渉が最