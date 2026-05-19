万引きは初めてではなかった今年3月、女優の坂口良子さん（享年57）の娘として知られる坂口杏里（35）が東京都八王子市内のコンビニで万引きをした疑いで逮捕され、その後、4月8日に東京地検立川支部により不起訴処分となっている。しかし、彼女に反省の様子は見られない。4月末に行ったTikTokの生配信で、とある配信者と「改名バトル」という対決を行い、負けた彼女はアカウント名を「サンドイッチ杏里」に変更したのだ。不謹慎