１８日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）にタレントのマツコ・デラックスが出演。首の脊髄手術のため休養し、１１日の放送で２か月ぶりに復帰してから２週目の出演となった。マツコが登場すると、観覧客から大きな拍手。これにマツコは「なんなら、もう解雇してください」。ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五から「実質、休みどれくらい？」と問われると、「２か月。もう労働