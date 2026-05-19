米大リーグは１８日（日本時間１９日）、１１日から１７日までの週間ＭＶＰを発表した。ア・リーグは４本塁打を含む１９打数７安打、打率３割６分８厘、７打点をマークしたガーディアンズのＡ・マルティネス外野手を選出。ナ・リーグは４本塁打含む１６打数１０安打の打率６割２分５厘、８打点をたたき出したパドレスのＧ・シーツ内野手。ともにチームの快進撃の主軸として活躍し、そろって初受賞となった。大谷翔平（ドジャー