「変更したい4点」4月の自民党大会で高市早苗首相（総裁）は憲法改正に意欲を見せた。党は憲法にアップデートが必要だとして「変更したい4点」を公表している。今後どのような動きが想定されるのだろうか。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」高市氏は4月の党大会で「立党から70年、時は来ました」と、憲法改正の機運を高める主旨の発言を行った。自民党はこれまでに憲法改正につい