【「漫画アクション No.11」】 5月19日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「漫画アクション No.11」を5月19日に発売する。価格は510円。 表紙・巻頭グラビアには東雲うみさんが登場。巻中にはコスプレイヤー・あゆのさんのグラビアが掲載されている。また、特別付録として東雲さんのクリアファイルも付いてくる。 そしてマンガでは、「お紅茶・オ