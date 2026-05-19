【おまけ4コマ4】 5月18日 無料公開 おまけ4コマ4を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月18日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」おまけ4コマ4の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 おまけ4コマ4では、お姉さんがGWを遊びつくす様子が描かれている。なお、週刊コロコロコミックでは最新話となる第36話も公開されており、60コインで読むことができる。