【番外編3】 5月18日 公開 番外編3を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月18日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」番外編3を週刊コロコロコミックにて公開した。 番外編3では、都会にやってきた山田闘球部の面々が“都会のギャル”を目指すも上手くいかない。そんな彼女たちの前に現れたのは“完璧なギャル”だった……⁉ なお、現在週刊コロコロコミックでは