【「デストロ016」7巻】 5月19日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「デストロ016」の7巻を5月19日に発売する。価格は770円。 本作は高橋慶太郎氏が手掛けたガンアクションマンガ「デストロ246」の前日譚にあたる物語。凄腕の殺し屋である女子高生・沙紀の活躍を描いている。 7巻では沙紀が教育実習生に扮して小学校に潜入し、魅力的な非常勤講師のシル