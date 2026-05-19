主演・高橋一生が究極の二役に挑んでいる社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本日5月19日（火）、同ドラマの第6話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！TVerランキングで初回から5話連続となる全体1位を獲得し、見逃し配信再生数は累計1033万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出、10,337,742回、 期間：4月14日〜5月17日）している本作。前回第5話では、野本英人に転生した根尾光