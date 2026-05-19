【週刊プレイボーイ23号】 5月25日発売予定 予価：690円 撮り下ろし特別ビジュアル「プレイボーイ版」 【拡大画像へ】 集英社は、5月25日発売予定の「週刊プレイボーイ23号」にて、日本テレビ系の寄席演芸番組「笑点」とのコラボレーションを実施する。 本コラボは、「週刊プレイボーイ」と「笑点」がどちらも 2026年で60周年を迎えることを