日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の第7話に、杉本哲太と吉沢悠がゲスト出演することが発表された。 参考：山田裕貴、絶対に折れなかった『ペントレ』を経て「自分の声を聞いてあげようかなって」 本作は、不登校の子どもたちの居場所であるフリースクール「ユカナイ」を舞台に、スタッフの浮田タツキと子どもたちとの交流を描くヒューマンドラマ。小中学生の不登校が35万人を超え、12