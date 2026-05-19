JR東日本とJR北海道は、50歳以上の会員を対象とした「大人の休日倶楽部パス」の2026年度設定分について詳細を発表しました。連続する5日間、対象エリアの新幹線や特急列車が乗り放題になるこのパスは、シニア世代の旅の定番として絶大な人気を誇ります。東日本エリアの普通車パスが「えきねっと」価格で20,000円（通常窓口より1,000円お得）に改定されたほか、例年11月下旬だった第2回の設定時期が「8月31日〜」へと大幅に前倒しさ