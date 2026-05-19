（若狭敬一アナウンサー）岐阜城の天守閣に入れるのは5月18日までだったんですね？（大石邦彦アンカーマン）岐阜のシンボルで岐阜観光の主軸のひとつ、岐阜城が耐震化工事をするために“お色直し”を行います。19日から1年半休館する予定です。 【写真を見る】｢岐阜城｣耐震化工事のため“お色直し” 1年半休館 “山城”に資材運ぶ全長600メートルのロープウェーが作られていた【大石邦彦解説】 岐