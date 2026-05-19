日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長と今泉守正女子委員長が18日、なでしこジャパン（日本女子代表）の新指揮官に就任した狩野倫久氏（49）の監督就任会見に同席。世界一奪還への舵取りを狩野監督に託した理由などを語った。契約満了によるニルス・ニールセン前監督の退任を受けた今回の人事について、宮本会長は外国人を含む数名の候補者の中から行われたことを明かしつつ、「ブラジルで行われる来年のワールドカップで再