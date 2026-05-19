ゴッパは5月16日、「毎日持ち歩く防災」をコンセプトとした「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」シリーズの新モデル「モバイルバッテリー 燃えにくい（難燃）ケース 大きめ（EG-FR21S）」をAmazon.co.jpで発売した。価格は2480円。●20000mAhクラスのモバイルバッテリー3本を収納可能新製品は、2月に発売し数日で品切れとなるなど、人気を博した難燃ケースの大型タイプ。モバイルバッテリーの発熱・発火など万一の事故に