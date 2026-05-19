プレミアリーグ第37節が18日に行われ、アーセナルとバーンリーが対戦した。22年ぶりのプレミアリーグ制覇に迫るアーセナル。前節終了時点で勝ち点「79」の首位に立っており、残り2節で2位マンチェスター・シティとは「2」ポイント差となっている。残り2試合で連勝すれば、文句なしでの自力優勝が確定。また、本拠地『エミレーツ・スタジアム』での今シーズンラストマッチとなる今節勝利し、明日の試合でマンチェスター・シティ