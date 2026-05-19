パルマの鈴木彩艶は昨年11月、左手を骨折して影響が懸念された。だが、無事に回復し、戦列に復帰。北中米ワールドカップ（W杯）のメンバーにも選ばれた。復帰当初はミスで失点を招き、批判も浴びた。だが、３月の代表戦で好プレーを披露。以降はセリエAでもたびたびのビッグセーブを見せるなど、再び評価を高めている。パルマの地元紙『ParmaToday』は、23歳の守護神が日本代表のW杯メンバーに選ばれたことを紹介。「日本代