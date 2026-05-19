ともに60周年を迎える演芸番組『笑点』と週刊誌『週刊プレイボーイ』がコラボレーション。撮り下ろしたビジュアルが19日に公開されました。1966年から放送が開始された『笑点』は、2026年5月で放送60周年を迎えました。同じく1966年に創刊された週刊誌『週刊プレイボーイ』（集英社）も今年で60周年を迎え、記念すべき年に2つのコンテンツによるコラボが実現しました。1つは、『笑点』レギュラーメンバー全員の「笑点版」と「プレ