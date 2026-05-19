2026年5月18日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、昨年の世界の死刑執行数が大幅に増加し、この44年で最高水準に達したとする人権団体のデータについて報じた。記事は、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルの最新報告書で、昨年はイラン、サウジアラビア、米国、シンガポール、エジプト、クウェート、日本、アフガニスタン、イラク、イエメン、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、台湾、アラブ首長国連邦、