ヴィクトリアＭを制したエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一）が１８日、美浦トレセンの自厩舎で元気な姿を見せた。レース後の午後８時３０分頃に戻ってきた時は疲労感をにじませていたという。担当の及川厩務員は「首がうなだれて、グタッとしていました」と振り返る。それでも一夜明ければ回復。歩様のチェックも問題なかった。「脚元にダメージは残っているようではないし無事で良かった」とホッとした表情。「まだ化ける