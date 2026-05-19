「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜花賞を完勝して２冠奪取を目指すスターアニス。世代トップの能力の高さを改めて誇示してみせた。しかし、府中の２４００メートルは、全ての出走予定馬が未経験の舞台。距離延長の課題を克服して、昨年末の阪神ＪＦから続くＧ１・３連勝へ堂々と突き進む。主役の座は譲らない。桜舞台で輝いたスターアニスが樫の女王の座も手中に収める。前走は文句なしの完勝劇。好スタートを決めて中団