日本ハムの8選手が18日、札幌市と北広島市の4つの小学校を訪れた。水野達稀内野手（25）と奈良間大己内野手（26）は、札幌もみじの森小学校を訪問。質問コーナーやキャッチボール、じゃんけん大会などで児童268人と触れ合った。水野は「毎年元気をもらう。これだけ近いと一人一人の顔も見える」。奈良間は「小学生のパワーは凄い。元気をいっぱいもらってチャージできた」と笑った。この日はムードメーカーの奈良間が絶好調