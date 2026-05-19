「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）１８年７月に『ツイッターから広がったスマートレイアー応援の輪“姐さん”の走りに今後も注目』という記事を書かせてもらった。同年の宝塚記念の前に“姐さん”ことレイアーを担当していた加藤公太助手（現調教師）から「今までパドックでレイアーの横断幕を一度も見たことがない」という信じがたい話を聞いたので、私が会社の旧ツイッター（現Ｘ、うま屋デイリースポーツ競馬班）を