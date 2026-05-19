日本ハム・清宮幸の父・克幸氏が共同経営する玄米うどん専門店「絵空事」が、Fビレッジに開店した。清宮幸は内覧・試食会に出席し、親子初共演。「親子でいるのも不思議。エスコンフィールドの目の前に父親の店ができるのは感慨深いしうれしい」と笑顔。限定メニューを実食し「男心をくすぐる味。普通のうどんでは味わえないおいしさ。たくさんの方に来ていただきたい」と呼びかけた。現在チームは借金2で4位。同店は腸内環境