筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第46回は「わが家のペット」☆宮里優吾投手＝ハリとハブ休日には2匹を散歩に連れていき、45分ほど歩く。ビション・フリーゼとプードルのミックス「ハリ」の方が懐いており「寝る時もドライブする時も僕のすぐ隣に来ます」と笑顔で口にした。チワワとダックスフントのミックス「バブ」は1カ月に1度のペースでトリミングに連れていっているが、宮