「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）クラシック初騎乗となる今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が快挙に挑む。コンビを組むジュウリョクピエロは、前走で忘れな草賞を２馬身半差で快勝して芝では２戦２勝と底を見せていない。舞台は府中の２４００メートル。芝変わり＆距離延長で能力を発揮しているパートナーにとっては、秘めたポテンシャルを最大限に生かせる絶好のシチュエーションだ。勝てば女性騎手として初めてのクラシ