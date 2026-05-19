熊本県嘉島町で、5月18日午後、原付バイクと車が衝突し、そのうち原付バイクに乗っていた中学生とみられる2人がけがをしました。 【写真を見る】中学生が"原付バイク3人乗り"か…車と衝突し2人を病院搬送熊本・嘉島町 どんな事故？ 事故があったのは嘉島町の湧水天然プール近くの県道です。乗用車と原付バイクが止まっていて警察が状況を確認していました。 原付バイクを3人乗り？ 午後2時前「車とバイクの事故で、3