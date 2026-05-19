19日のオリックス戦のカード初戦を託されたソフトバンク・大津が、開幕時とは大きく変わった先発陣をけん引する。「先発陣が凄く若いですし、引っ張っていくピッチングができればと思います。常に僕は先発で年が一番下だったけど一番上になったので。経験してきたことを生かしたい」開幕からモイネロが不在で、開幕投手の上沢も17日に登録抹消。昨季は勝率のタイトルを獲った大関、飛躍を期待されたスチュワート、徐若熙（シ