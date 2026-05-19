WHO＝世界保健機関の総会が18日から始まり、テドロス事務局長は「分断の時代を生きている」として、ハンタウイルスやエボラ出血熱への対応などで加盟国に連帯を呼びかけました。WHOテドロス事務局長「紛争から経済危機・気候変動、援助削減に至るまで、私たちは困難で危険 、そして分断の時代を生きています」WHOのテドロス事務局長は18日、スイスのジュネーブで始まった総会で、このように話し、「クルーズ船」で集団感染