アメリカのトランプ大統領は18日、戦闘終結に向けた和平交渉をめぐり、イランに対していかなる譲歩にも「応じるつもりはない」との考えを示しました。トランプ大統領はニューヨーク・ポストの電話インタビューに応じ、和平交渉の再開に向けてイランが示した新たな条件について、いかなる譲歩にも「応じるつもりはない」と語りました。イラン側が制裁や凍結資産の解除、戦闘の損害賠償の要求に加え、濃縮ウランの国外への移送を拒否