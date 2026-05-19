福岡・田川市の村上卓哉市長（５５）が、秘書だった５０代の女性からセクハラ被害を訴えられた問題をめぐり、第三者委員会が１８日、市長の行為をセクハラと認定した。村上氏は昨年２月の会見で女性との関係を「不倫だった」と説明した。一方の女性側は「不倫ではなくセクハラだった」と主張が対立。報告書によると「公用車内で手を握った行為」「カラオケ店内での肉体的接触」「初回の性交渉」「その後の継続した性交渉」の４