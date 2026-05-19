米国・ＡＥＷのＡＥＷ世界王者ダービー・アリン（３３）が、すさまじいスピードでタイトルマッチを連発し、注目されている。４月１５日（日本時間１６日）の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」で、ＭＪＦから試合時間わずか２分１５分で同王座を奪取。そこからトマソ・チャンパ、ブロディ・キング、ケビン・ナイト、ＰＡＣ、ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）と一気に５度の防衛戦を行い、強豪たちを退けてきた。しかも