ＧＬＥＡＴのシングルトーナメント「Ｇ―ＣＬＡＳＳ２０２６」の準決勝（２０日、東京・新宿フェイス）で、Ｔ―Ｈａｗｋ（３６）と対戦する?お花畑?河上隆一（３７）が腕をぶした。１３日の１回戦でブラスナックルＪＵＮを下し進出した準決勝を前に、河上は「Ｔ―Ｈａｗｋと戦うのは、旗揚げ戦でやって以来なんですよね」と澄んだ瞳だ。２０２１年７月１日に東京ドームシティホールでの旗揚げ戦で一騎打ちした際は、河上が勝