バレーボール女子日本代表の紅白戦・ミズノマッチ（１８日、東京・代々木第二体育館）で、主将・石川真佑（２６＝日本協会）が武者修行の成果を遺憾なく発揮した。イタリア３季目の戦いを終えた石川は、この日は後方からの難しいトスにも対応して得点につなげるなど、攻撃の幅の広さを見せた。「個人としても得意だし、武器としている部分でもある。世界を相手にすると高いブロックがそろっているので、その中でどう点数につな