ドジャースの勢いを止められるのか。ナ・リーグ西地区の火種が、サンディエゴで一気に燃え上がる。ドジャースは１７日（日本時間１８日）、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に１０―１で大勝し、フリーウェイシリーズを３連勝で締めた。佐々木朗希投手（２４）が７回４安打１失点、無四球８奪三振とメジャー自己最高級の快投。４回には大谷翔平投手（３１）の２点適時打、アンディ・パヘス外野手（２５）の２点適時打な