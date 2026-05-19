両大関が明暗だ。大相撲夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）、霧島（３０＝音羽山）は幕内若元春（３２＝荒汐）を寄り倒して１敗を堅守。額から流血する執念の相撲で単独首位に立った。一方、琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）は幕内豪ノ山（２８＝武隈）にはたき込まれてドロ沼の５連敗。７敗目で負け越しの瀬戸際に追い込まれている。横綱不在の中、２人の大関はどこで差がついたのか。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４２＝本紙評論家