伊藤沙莉が、2026年10月期に放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが決定した。NHK連続テレビ小説『虎に翼』以降、初の地上波GP帯ドラマ出演となる伊藤が演じるのは、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」のセンターディレクター・宮本菜月。“失敗は許されない”国民的中継の現場で、初めての大役に応えようと奮闘する役どころで、「本当に“伝説になるような、とんでもない作品”になる