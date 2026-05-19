歌手の中尾ミエが、21日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。中尾ミエ＝テレビ朝日提供15歳で歌手デビューした中尾は、毎朝ご近所仲間とのラジオ体操を継続しているそうで、春にはお花見を楽しんだという。体力強化に関して、最近は少し考え方が変わり「まだできる」と過信する事が危ないとわかり、無理はしないそう。少し前に不要品を大処分して、着れそうなドレス数枚をリメイ