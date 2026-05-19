大相撲夏場所大相撲夏場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。7日目が行われた16日、中継カメラでは土俵際で観戦する著名人が映り込み、オーラを消した姿が話題を呼んだ。注目が集まったのは、十両八枚目・湘南乃海（高田川）と十両十枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）の取組前の場面。ABEMAの中継カメラが東の花道を映し出した際、土俵脇の席にいたのが、お笑いタレント、漫談家の51歳・ねづっちだった。2010年の