赤ちゃんをあやしてくれる子猫の姿が話題です。赤ちゃんだらけの可愛すぎる動画に注目が集まっているようです。動画には「赤ちゃんと子猫の組み合わせ最高で最上級に可愛い！」「赤ちゃん同士種族は違えど仲良し」等のコメントが寄せられ5.9万回以上再生されています。 【動画：赤ちゃんを興味津々に見つめる子猫→ぐずり始めそうになると…ほっこりする瞬間】 赤ちゃんをあやしてくれる子猫 TikTokアカウント「nekoama120