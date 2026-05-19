子猫が初めてトイレをした日の様子を捉えた光景が、SNS上で大反響！あまりにも猫らしくない、まさかの姿勢でトイレをする光景は、記事執筆時点で129万回以上も再生され、「何か間違ってる？って感じの顔がたまらん」「めっちゃ可愛いです！」といった声が寄せられました！ 【動画：子猫の『初めてのトイレ』を見た結果…完全に予想外な『まさかの姿勢』】 初めてトイレした子猫が… Instagramアカウント「バロン (@baron_1