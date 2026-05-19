いつものボブに少し飽きてきたら、レイヤーで軽やかな動きをつけるボブウルフに挑戦してみませんか？ 長さを大きく変えずにシルエットを変えるだけで、一気に雰囲気を変えられるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、新鮮な気分を味わえそうなボブウルフをご紹介します。 ミニボブレングスの爽やかプチウルフ 初夏にぴったりなミニボブレングスで、爽やかに仕上げたプチウルフボブです。トップをナ