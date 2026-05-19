夫婦で独立して店を構えるのは夢があるが、片方がまったく働かなくなったら破綻してしまう。投稿を寄せた宮城県の50代女性は、かつてコンビニオーナーの妻として店を支えていた。しかし、オープンしてしばらくすると、夫がサボり始めたという。話し合いを拒否してパチンコ三昧「シフトを放り出してパチンコ屋に入り浸り、話し合いをしようとしたら店が儲からないからパチンコで稼いでるんだと言う始末。本部の担当者との打ち合わせ