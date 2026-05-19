仕事の合間の外出中、同僚の信じられない光景を目にしたらあなたならどうするだろうか。ガールズちゃんねるに5月中旬、「会社の人が仕事中に飲酒していた」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主はある日、勤務時間中に会社から外出した際、駅までの間で同じ担当の同僚を見かけた。驚くべきことに、「左手にストロング缶の空き缶を持って歩いていました」という。明らかに仕事中の飲酒だが、目があった同僚は悪びれる様子も