世に言う「心霊写真」の多くはカメラの不具合や光の加減で説明がつくものだが、そこに撮影時の奇妙な“体感”が加わると、そうも思えなくなるようだ。投稿を寄せた岐阜県の50代女性は、娘の日本舞踊の舞台で撮影された集合写真が、まさにそうした不思議なものだった。その写真は「娘の顔だけが2重になって写っていた」という。周囲からはパノラマ撮影のミスだろうとなだめられ、女性も一旦は納得して娘に写真を見せたが、娘は予想